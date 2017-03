Entregan prótesis de mama en Ciudad Juárez

(Noticias Ya).- El Club Rotario de Ciudad Juárez hizo entrega de prótesis de mama a mujeres sobrevivientes de cáncer, además de promover la auto exploración tanto en mujeres como en hombres para detectar a tiempo algún tipo de mal.

“Cáncer de Mama Tómatelo a Pecho”, es la campaña de concientización sobre el cáncer de seno que el Rotary Internacional Frontera de Ciudad Juárez está llevando a cabo, mediante juntas de información a mujeres y hombres ya que lamentablemente esta enfermedad se ha convertido en una de las principales causas de muerte de mujeres en México.

Se calcula que de cada 25 mujeres hay un hombre positivo con cáncer de mama. “Si aprendemos a nuestra familia a nuestras adolecentes desde más chicas aprenderse hacer la detección temprana que va pasar va bajar el índice de cáncer de mama porque con nada vamos a bajar el cáncer de mama lo vamos a bajar detectándolo a tiempo eso es lo que nos va salvar la vida,” Elideth Covarrubias, doctora del Club Rotario Juárez Frontera.

La señora María sobreviviente de cáncer, y acompañada de su esposo asistió a esta junta informativa, para juntos como pareja mantenerse informados del tema, además de recibir una prótesis de mama. “Si fue un proceso que si es largo y difícil porque cuando me hicieron la cirugía cuando me detectaron me hicieron cirugía este tuve 25 radiaciones bueno para mí fue un cambio muy drástico, pero también bueno porque salve mi vida si, pero si me cheque hay que conocer nuestro cuerpo y a tiempo,” María Arriaga, sobreviviente de cáncer.

Sobre todo, lo que se busca es romper el tabú que representa el tema y hablarlo claramente en familia para formar el habito de la autoexploración y de las revisiones médicas continuas para detectar a tiempo cualquier problema tanto en mujeres como en hombres. “Hasta uno es propenso como hombre verdad, aunque uno no lo nota porque pues no tiene ese tipo de mamas como una mujer, pero si esta uno propenso y pues hay que auto explorarse como lo hacen las mujeres verdad.”

Este fue el sexto evento que el Club Rotario Juárez frontera llevó a cabo en la ciudad y en esta ocasión además de las recomendaciones que se hicieron para detectar el cáncer a tiempo, se entregaron un total de 35 prótesis de mama a mujeres sobrevivientes de cáncer.