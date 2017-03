VIDEO: Paco Jémez aseguró México da mala imagen

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Cruz Azul, Francisco Jémez, aceptó que México quedó mal parado a nivel internacional pero no por la decisión de los árbitros que se manifestaron en contra de las bajas sanciones impuestas a Pablo Aguilar y Luis Enrique Triverio, sino por las agresiones de estos dos jugadores a los silbantes centrales durante los partidos de Copa.

El estratega comentó que la violencia se tiene que erradicar no sólo la que sucede en las tribunas, también dentro del terreno de juego y lamentó que las imágenes del empujón de Triverio sobre Miguel Ángel Flores y de Aguilar quien casi le dio un cabezazo a Fernando Hernández, ya le dieron la vuelta al mundo.

“Creo que no solo está la imagen del futbol mexicano perjudicada sino la imagen de México, porque cuando hablas en otro país no lo haces del futbol mexicano sino de México, creo que es algo que perjudica a todos los mexicanos y es algo que no se puede permitir, si sucediera en España sería algo exactamente igual”, comentó el estratega.

Indicó que, conforme avancen los días, se sabrá si La Máquina se vio perjudicada por este paro de labores aunque aclaró que está a favor de que los silbantes hayan manifestado su inconformidad ante los castigos que le impuso la Comisión Disciplinaria a ambos futbolistas.

“Una cosa es lo que los árbitros hagan dentro del campo, me refiero a su trabajo, pero no podemos justificar que se pueda agredir a alguien que se ha equivocado”, sentenció el estratega.

Juan Antonio Dávalos