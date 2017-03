Piden tiempo para tener evidencias sobre “escuchas telefónicas” a Trump

(CNN) — El Departamento de Justicia pidió al presidente y vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara “tiempo adicional” para recabar evidencia para apoyar la acusación del presidente Donald Trump de que la administración Obama intervino los teléfonos en el edificio Trump Tower durante la campaña.

El comité había fijado un plazo, que se cumplía esta lunes, para que la agencia proporcionara la evidencia, dijo una fuente familiarizada con el asunto a CNN, un plazo que no parecía aplicable a la investigación del Comité de Inteligencia del Senado.

El presidente del panel del Senado, Richard Burr, dijo a CNN: “He hablado con toda la gente apropiada”, agregando después que ha recibido “suficientes” respuestas sobre la reclamación de escuchas telefónicas.

“Yo diría que de nuestras conversaciones, lo que hemos obtenido son suficientes respuestas“, dijo el republicano de Carolina del Norte.

Burr no dijo si hay alguna evidencia que respalde la afirmación de Trump.

La fuente dijo a CNN durante el fin de semana que el comité de la Cámara había enviado cartas a toda la comunidad de inteligencia esta semana para obtener registros relacionados con Rusia, algo que el Departamento de Justicia respondió en la noche de este lunes.

“Esta tarde, el Departamento de Justicia convocó a los representantes del presidente y miembro de la Comisión Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para pedir tiempo adicional para revisar la solicitud de conformidad con las autoridades legales competentes y determinar si pueden existir documentos relevantes”, dijo la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, en un comunicado.

Un portavoz del representante Devin Nunes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, sugirió que el panel puede citar al gobierno si sus preguntas quedan sin respuesta.

“El Departamento de Justicia ha pedido más tiempo para cumplir con la solicitud del Comité de Inteligencia de la Cámara de información relacionada con la posible vigilancia a Donald Trump o sus asociados durante la campaña electoral”, dijo en un comunicado el portavoz de Nunes, Jack Langer. “Hemos pedido al departamento que nos proporcione esta información antes de la audiencia abierta del comité programada para el 20 de marzo. Si el comité no recibe una respuesta para entonces, el comité pedirá esta información durante la audiencia del 20 de marzo y puede recurrir a un proceso obligatorio si nuestras preguntas continúan sin respuesta”.

En la Cámara Alta, los senadores en el panel de inteligencia dicen que pidieron a los funcionarios que proporcionaran evidencia de las reclamaciones de las escuchas telefónicas de Trump. Sugieren que no hubo tal plazo de este lunes, como lo ha pedido el comité de la Cámara.

Cuando se le preguntó si impuso un plazo como lo hizo el panel de la Cámara, Burr dijo: “La Cámara funciona de manera diferente a como yo”.

Burr también dijo que es posible que los antiguos socios de Trump pudieran ser trasladados ante su comité, agregando que los contactos de Roger Stone con “Guccifer 2.0” son parte de una investigación en curso. El personaje de Guccifer 2.0, que tomó el crédito por hackear los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, fue identificado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como un frente para la inteligencia rusa.

Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham, quien también hizo una solicitud al Departamento de Justicia junto a Sheldon Whitehouse, miembro del Comité Judicial, dijo que no ha recibido noticias de la agencia.

“Me estoy poniendo muy malhumorado por esto”, dijo el senador de Carolina del Sur a periodistas. “Espero que tomen algún tiempo, pero el Poder Judicial tiene control sobre la supervisión del FBI. Así que he dicho, OK, mantengamos el proceso del comité en orden regular, así que si el FBI se dirige al comité de inteligencia y ellos testifican allí, y no responden a mi carta, creo que es un error, porque el FBI está bajo nuestra jurisdicción”.

Graham dijo que les dará “un poco más de tiempo”, pero advirtió que el director del FBI James Comey debería responder a la carta.

“Correrían en contra del Comité Judicial, si yo fuera ustedes, no haría eso”, dijo. “Director Comey, le estoy tratando de dar un pequeño consejo aquí”.

Trump no ha aportado públicamente ninguna evidencia de sus acusaciones de escuchas telefónicas, realizadas por primera vez hace más de una semana. Este domingo por la noche, Kellyanne Conway, una de las principales asesoras del presidente, al parecer estaba expandiendo las acusaciones al sugerirle al Registro de Bergen que podría haber un espionaje aún más amplio de la campaña Trump, incluyendo el uso de microondas y televisores. Al igual que el presidente, sin embargo, no proporcionó ninguna prueba, y más tarde dijo que estaba hablando en general sobre la vigilancia.

El expresidente Barack Obama ha negado las acusaciones a través de un portavoz, y su exdirector de inteligencia nacional, James Clapper, también las ha negado públicamente.

Fuentes han dicho a CNN que Comey también ha rechazado las acusacions de Trump.