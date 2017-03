Posible toque de queda para menores de 16 años en Titusville

(Noticias Ya).- Líderes de la ciudad de Titusville se reunieron para discutir la posibilidad de establecer un toque de queda para menores de 16 años.

Se informó que esta propuesta es una medida preventiva contra la actividad criminal, aunque no ha habido un aumento reciente en el crimen entre adolescentes.

De aprobarse la medida, los legisladores estatales recomiendan que los niños menores de 16 años no sean permitidos en lugares públicos desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de domingo a jueves. El toque de queda recomendado es de 12:01 a.m. y 6:00 a.m. viernes y sábado.

Si un menor es encontrado en violando el toque de queda, el estado dará una advertencia por la primera ofensa, pero para las próximas se les dará una multa de $50.00. Las multas podrían ser otorgadas a los padres si estos permiten que un niño rompiera el toque de queda.

La Legislatura también delineó excepciones al toque de queda, incluyendo el viaje hacia y desde el trabajo o las funciones de la escuela y en ciertos casos de emergencia.