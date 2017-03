“Trabajo es trabajo” dice hispano que quiere construir el muro de Trump

(Noticias Ya/CNN).- Mario Burgos no esta en contra de los inmigrantes, su familia esta compuesta por inmigrantes; pero eso no lo considera razón para no hacer una oferta de construcción del muro propuesto por Trump para la frontera mexicana.



“No es una cosa anti-inmigrante para mí, se trata de crear empleos y, honestamente, es como cualquier otro trabajo”, dijo Burgos.

Burgos es una empresa de propiedad latina y es parte de las otras 60 empresas de hispana que se han registrado como interesados en licitar en el proyecto.

La licitación formal aún no ha comenzado, pero se espera que el Departamento de Seguridad Nacional publique detalles para los postores a finales de esta semana. Son cerca de 600 las empresas que buscan quedarse con el proyecto y 10% de estas son hispanas.

El negocio de Burgos, Grupo Burgos, ha crecido de dos empleados a 120 en los últimos seis años. La firma, con sede en Albuquerque, funciona en siete estados, y ya ha tenido varios contratos federales.

Burgos dice que no tiene una opinión específica sobre si el muro es una buena o mala idea en términos de política de inmigración.

“Lo que le digo a todo el mundo”, dijo, “el trabajo es trabajo“.