VIDEO: bebé ciego mira por primera vez a su padre

(TODO BEBÉ).- Este es el conmovedor momento de un niño de Nueva York mirando a su padre por primera vez con sus nuevos anteojos. El bebé le demuestra lo feliz que está de conocerlo, publicó el sitio WJLA.

El pequeño de nombre Reagan fue declarado legalmente ciego antes de que su padre, el capitán Brandon Caldwell, fuera desplegado a la Antártida con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, agregó la fuente.

“Paddycake, Paddycake, baker’s man. Bake me a cake as fast as you can”, le canta su padre a Reagan. El bebé de nueve meses ha escuchado esta canción antes, pero ahora por primera vez puede ver a su padre cantarla.

“Me preocupaba que no se acordara de mí”, admitió Caldwell.

Sin embargo está claro en el clip de su emotiva reunión que no sólo lo recuerda bien, sino que estaba feliz de verlo. Mira el enternecedor momento publicado por Caters Clips:

“Me derritió el corazón, tuve que dejar de grabar el video porque empecé a llorar y quería abrazarlo”, dijo la madre de Reagan, Amanda Caldwell.

Aunque no todas han sido lágrimas de felicidad. Hasta ahora en su corta vida, Reagan ha atravesado más que la mayoría. A los 22 días de edad fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Centro Médico de Albany. Le diagnosticaron GBS, una infección bacteriana devastadora común en recién nacidos, según la fuente.

“Tenía una inflamación del cerebro debido a una meningitis que causaba convulsiones. El pronóstico en el hospital fue algo triste”, explicó Caldwell.

Dicen los padres dicen que Reagan sigue superando las discapacidades del desarrollo debido al daño cerebral, pero los nuevos anteojos están ayudando y cada día ven nuevos progresos.

“Él está recogiendo cosas, él cogió un pequeño soplo de su bandeja el otro día y lo grabé, fue asombroso!” dijo su madre.

Los Caldwell, que viven en Broadalbin, dicen que quieren usar el éxito del video para educar a otras familias sobre el GBS y las señales de advertencia, advierten.