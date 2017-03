Comunidad transgénero reacciona en contra de propuesta de ley SB6

(NOTICIAS YA) -Su nombre es Chyna Fierro, mujer transgénero que después de 18 años era la primera vez que volvía a entrar a un baño de hombres.

“Ahorita no hay nadie so me siento ok, pero si miro a usted usando el baño me da vergüenza”, comentó Chyna

Esto es lo que se quiere lograr con la propuesta de ley SB6, recién aprobada de manera preliminar por el senado, medida que obliga a las personas a utilizar los baños públicos de acuerdo al sexo en su acta de nacimiento.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick celebró el resultado de la sesión mediante su cuenta de twitter, usando el hashtag ‘protejan la privacidad’, y quien en anteriores ocasiones se ha referido a la propuesta de ley como una forma de garantizar la seguridad pública y evitar que agresores sexuales se hagan pasar por transgénero y abusen de menores.

“Nadie nos preguntó cómo nos sentíamos nosotros, si vamos a estar cómodas usando un baño con un hombre, igualmente con un hombre transgénero o sea no se siente cómodo usando un baño de mujer”

Al igual que Chyna, son muchas más las personas dentro de la comunidad que no están de acuerdo con la reciente decisión.

“Me sentiría mal y no volvería a usar un baño público. Deben de mirar de que, de dónde venimos nosotros, ellos no han pasado por eso”, comentó Teresa Sarmiento quien es una mujer transgénero.

“Bueno yo creo que debemos de respetar a las personas de la manera que piensen y pienso que las personas que se sienten de un género masculino deben de ir al baño masculino, si se sienten del género femenino que vayan al baño femenino”, Martín Aguiña quien se proclamó en contra de la ley SB6.

La propuesta será discutida en los próximos días en un comité de la cámara de representantes, lo que la acercara a convertirse en una ley.