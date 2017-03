Ejecutan a hombre que mató a un bebé y tres adultos en 1987

(Noticias Ya).- Un hombre que hace casi 30 años mató a tres de sus amigos y al bebé de uno de ellos tras una disputa laboral fue ejecutado este martes en Texas.

De acuerdo con EFE, James Bigby fue declarado muerto a las 18:31 hora local tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville. Es el cuarto preso ejecutado este año en Texas y el sexto en todo el país.

El hombre de 61 años dedicó sus últimas palabras a los familiares de sus víctimas, especialmente a la madre del bebé asesinado.

“Espero que me puedas perdonar, pero si no lo haces lo entiendo. No creo que yo pudiera perdonar a alguien que mate a mi hijo. Siento el sufrimiento que has padecido durante tanto tiempo”, dijo Bigby.

El hombre cometió los crímenes en vísperas de la Navidad de 1987; Bigby estaba convencido de que sus tres víctimas adultas estaban conspirando con la empresa Frito-Lay para no pagarle una indemnización laboral.

El sujeto mató a Michael Trekell de un disparo en la cabeza y después ahogó en el fregadero al hijo de éste, quien tenía cuatro meses. Asimismo, asesinó a tiros a Wesley Crane y Frank “Bubba” Johnson.

Cabe destacar que durante su juicio, celebrado en 1991, Bigby tomó un arma e intentó secuestrar al juez, aunque fue sometido.