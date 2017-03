Estudiantes de Tornillo reciben beca por error

(Noticias Ya, El Paso).- La semana pasada dos estudiantes se vieron perjudicados al recibir incorrectamente una beca por parte de la universidad de Texas en El Paso.

Se trata de José Romero y Melissa Padilla, dos de los estudiantes más destacados de la preparatoria tornillo, quienes se encontraban entusiasmados por el anuncio de la beca.

“Me puse muy contento porque pues no sabía que mis logros iban a estar recompensados por lo que he hecho y todo eso so me puse bien contento cuando supe que me iban a dar una beca. Hasta le estuvimos avisando a todos mis relativos y todo eso y pues le dijimos a mucha gente.” Mencionó José Romero uno de los estudiantes afectados

La beca presidencial y de excelencia consistía en 32 mil y 28 mil dólares, después se les notificó que ocurrió un error administrativo y que tal beca no aplicaba para ellos debido a que cursan en el onceavo años en ves del doceavo.

“Nos dijeron que solamente se la dan a los seniors y este como nosotros éramos juniors pues dijeron que no nos la podían dar hasta el próximo año, so nos la quitaron.” Dijo Romero

“Pues si se sintió feo, así como dice él se siente feo que le den a uno algo y luego de repente se lo quiten, si se sintió feo. Para la otra miren bien las cosas que no vayan a hacer ese error.” Dijo José Romero el padre del estudiante.

Autoridades de UTEP enviaron un comunicado de prensa informando lo siguiente:

“La beca presidencial de UTEP se ofrece a las personas mayores en las preparatorias de la región 19, que ocuparon el primer y segundo lugar en su clase durante su primer año de educación. Los estudiantes de Tornillo cuyos nombres fueron proporcionados a nuestra oficina no estaban en la clasificación elegible, ya que actualmente cursan en el onceavo año, no serán elegibles hasta el próximo año, entendemos que la escuela aclaró el asunto con los estudiantes”.

Pero eso no detiene a la familia romero a empujar a su hijo a que sigue siendo uno de los mejores.

Cabe mencionar que a pesar del mal entendido los estudiantes pueden volver a aplicar el próximo año.

