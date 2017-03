Mujeres en Juárez sobrevivientes y valientes

(Noticias Ya).- “Renace Mujer” es una asociación creada para unir esfuerzos a favor del desarrollo personal, familiar, político y económico de las mujeres de Ciudad Juárez.

Se presentaron casos de sobrevivientes de diversas circunstancias que se presentan en esta frontera.

Tal es el caso de Fanny quien sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo después de que un calentón defectuoso explotara en su casa. Este accidente le ha permitido contar su experiencia de vida a otras mujeres. “Es como volver a nacer, de hecho volví a nacer porque los dos meses que estuve en el hospital no me valía por mí misma, las cosas más esenciales tenían que ayudarme para bañarme, para ir al baño, para comer, entonces todo ese tipo de situaciones te cambian en un instante,” comentó Fanny Saenz.

Por otro lado esta Brisa quien tenía solo 15 años de edad cuando se encontraba en una fiesta con sus amigos en Villas de Salvarcar. Ahí llegaron unos pistoleros y dispararon en contra de todos, dejando 15 jóvenes muertos y 10 heridos, todos ellos adolescentes estudiantes. “Tengo tres heridas de bala, un rozón en la cabeza, uno en la cadera y mi dedo pulgar derecho pues si fue algo muy difícil.”

Pero también se presentaron casos que reflejan la vida cotidiana de la mujer trabajadora de la industria maquiladora en Ciudad Juárez como un ejemplo de superación personal. “Que gracias a la maquiladora pudo hacer su universidad, yo me pague la universidad siendo obrera y no dormía, sin embargo, pues continúe no me deje vencer pues, seguía avanzando a pesar de no tener como ese apoyo económico no porque no quería mi familia sino porque realmente no lo teníamos,” Brisa Delgado, sobreviviente de balacera.

La idea es clara, llevar un mensaje de aliento, fe y esperanza para todas las mujeres fronterizas. “Este tiempo, es el tiempo que yo he podido ser completamente feliz a pesar de mi situación física porque espiritualmente y moralmente soy otra persona, renací,” agregó Elia Arizbeth Rodríguez.

Informó Luis Escalera.