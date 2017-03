Regresa la casa de fiestas desenfrenadas “Sausage Castle” a Florida Central

(Noticias Ya).- La casa de fiestas desenfrenadas “Sausage Castle” se mudó al Condado Lake, luego de tener varias quejas en Kissimmee.

Mike Busey, sensación de las redes sociales, habló con WFTV dijo que ahora el terreno de su casa cuenta con 80 acres para no ser una molestia para sus vecinos. No obstante, han habido 13 quejas de vecinos en cinco meses, la mayoría por el ruido. Mientras que otros han colocado carteles y han entregado folletos para sacar a Busey del vecindario.

Busey dijo que “Sausage Castle” es principalmente en su página web donde las personas pagan una membresía mensual de $33.00 para poder ver el contenido completo de la página y admisión VIP a la casa de fiestas.

El hombre indicó que no cobra por las fiestas y que no está corriendo otro negocio fuera de su casa. Además que quiere vivir su estilo de vida y seguir con su negocio en línea.

El propietario de la casa vive en Nueva York y está al tanto sobre lo que hace Busey en la misma.

En el mes de enero la casa que estaba ubicada en St. Cloud, Florida fue incendiada.