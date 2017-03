Acusan de prostitución infantil a senador descubierto en hotel con menor

(Noticias Ya).- Un senador republicano de Oklahoma ha sido acusado de prostitución infantil luego de que la policía lo encontró en un hotel con un adolescente de 17 años.

Ralph Shortey, de 35 años, enfrenta cargos por involucrarse en la prostitución infantil, transportar a un menor para prostituirse y dedicarse a la prostitución a menos de mil pies de una iglesia.

Luego de que fiscales de Oklahoma presentaran los cargos en contra del republicano conservador, fue emitida una orden de arresto en su contra, según detalla el Washington Post.

La Policía de Moore informó que actuaron en contra del legislador tras una denuncia del padre del adolescente. Una vez que los agentes llegaron al hotel percibieron olor a marihuana en una de las habitaciones y ahí sorprendieron a Shortey con el menor.

Y aunque la edad legal para tener relaciones sexuales consensuadas con un menor es a los 16 años, la Ley de Prostitución de Oklahoma se aplica a cualquier persona menor de 18.

En este caso las autoridades encontraron en una tableta del menor una serie de mensajes en que planearon intercambios sexuales “explícitos” a cambio del dinero que ofreció Shortey. Además, la policía encontró una loción y una caja de condones dentro de una mochila en la habitación.

Tras el escándalo, este miércoles el Senado de Oklahoma impuso sanciones en contra Shortey, votando 43-0 por una resolución que lo acusa de “conducta desordenada”.

Las sanciones implican eliminar a Shortey de la membresía y el liderazgo de varios comités del Senado, además de impedirle ocupar su oficina y tener un lugar de estacionamiento exclusivo.

De acuerdo con el Washington Post, Shortey no estuvo presente cuando los legisladores votaron las sanciones y tampoco asistió este miércoles al Capitolio, además no ha dado declaraciones y no está claro si ya cuenta con un abogado.