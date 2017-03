¡Cuidado con las pruebas que te hacen en Facebook!

(Noticias Ya).- El fraude no solo existe en las llamadas o mensajes enviados por correos electrónicos, si no que los piratas informáticos siempre están atentos para robar la información de toda aquella persona que practica contestar pequeñas pruebas en las redes sociales.

Expertos dicen que muchas personas no tienen idea de quién es la persona que está recolectando la información que los usuarios introducen en las encuestas y pruebas compartidas, muchas de estas se vuelven virales en cuestión de horas.

Muchos de los cuestionarios parecen ser inofensivos pero son los primeros que despiertan el interés de los usuarios como parte de un juego o un pasa tiempos. Pero muchos de estos cuestionarios pueden ser un portal o una ventana para que los hackers obtengan información detallada como fechas de cumpleaños, información personal o hasta las contraseñas.

Muchas veces el acceder a una encuesta los usuarios le están dando permiso a los desarrolladores de los concursos, encuestas o exámenes a obtener algún tipo de tu información lo cual la mayor parte de las veces incluye a los contactos. De esta manera muchos usuarios ponen al descubierto la seguridad de sus seguidores o mucho más aun todo su perfil.

Los expertos recomiendan a los usuarios que no realicen cuestionarios de fuentes que no son acreditadas. De esta manera no estará en riesgo de los piratas, por otra parte si ya ha realizado este tipo de actividades cambie su contraseña para no ser víctima de las redes sociales.