Ley podría castigar a dueños de perros que los mantengan amarrados

(Noticias Ya).- Una propuesta de ley en Texas podría permitir que los dueños de perros que los mantengan mucho tiempo amarrados sean multados.

La propuesta 1156 espera avanzar por la Casa de Representantes para poder hacer esta acción un delito menor y castigarlos con una multa.

De pasar, los perros deben contar con un lugar apropiado donde vivir, tener acceso al agua, sombra, un área donde acostarse y por supuesto no estar amarrado por mucho tiempo. Además la cadena debe ser cinco veces más grande que el perro o medir 10 pies de largo.

Cabe resaltar que en ciudades como El Paso, Texas, las personas ya pueden recibir una multa si la cadena es corta o lo tienen amarrado por más de tres horas o antes de las ocho de la mañana y después de las 10 de la noche.

En entrevista con kfox, encargados de la Liga de Rescate Animal de la ciudad, están molestos porque en la mayoría del tiempo no se multa ya que las autoridades no tienen noción de esto y muchas personas no lo denuncia.

Estaremos al pendiente de lo que suceda con la propuesta de ley 1156.