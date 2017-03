¿Qué hacer si ves una serpiente en tu hogar?

(Noticias Ya).- Las autoridades de Ocala continúan con la búsqueda de la cobra que se le escapó a una persona la noche del lunes.

La Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje y Pesca de Florida alertó a la comunidad sobre el réptil, ¿pero qué hacer si vez una serpeinte en tu hogar?

A continuación te brindamos varios consejos:

– No ataque a la serpiente con un palo de escoba o con cualquier objeto. Las mismas no harán nada si no las atacas, pero si el réptil se ha retraído y tiene la boca abierta sepa que el animal lo está mirando como una amenaza. En este caso aléjese lentamente y evite un riesgo mayor.

– Determine si la serpiente es venenosa o no. Esto puede sonar una locura si uno está en medio de la situación, pero con esto puede saber la magnitud del riesgo al que se enfrenta. Algunas de las características de estos animales venenosos son el cuerpo gordo, colmillos grandes y los ojos en forma de rayas. Se recomienda que verifique el tipo de vida silvestre que hay en su vecindario para estar prevenido.

– Saque a los animales y niños pequeños hacia otra área. No importa la magnitud del riesgo es impredecible cómo las mascotas van a reaccionar al igual que los niños.

– Si sospechas que tu mascota fue mordida, llévala a un veterinario. es posible que el animal presente hinchazón, hematomas y la piel rojiza. Debes reaccionar de inmediato porque podría sufrir más daños y hasta morir.

– Para retirar la serpiente de tu hogar, no abandones el lugar donde está para que no se vaya a mover hacia otro lado. Mantén una distancia segura y no te acerques. Si está inquieta y tienes miedo llama al servicio de control de animales.

– Si sabes que no es venenosa, guíala hacia la puerta para que la puedas sacar. No la empujes con la escoba.

– Si está inquieta, también puedes tirarle una manta o una cesta de ropa y así el animal se calmará y no se sentirá amenazado por ti.

– Para evitar que una serpiente entre a tu residencia, mantén el patio limpio, fumigar, no acumular basura que acerque a los roedores y sellar cualquier ventana que de acceso al sótano o al garage.