Joven detenido por ICE en El Paso sale libre bajo fianza

(NOTICIAS YA) -Era sábado 4 de marzo cuando Jesús Vásquez, un joven de 22 años manejaba tranquilamente por el este de El Paso, cuando de pronto agentes estatales conocidos como State Troopers lo detuvieron por una infracción.

“Pues me paro la policía y me pidió una identificación y pues no tenía”.

Con miedo, Jesús entrego solo su acta de nacimiento mexicana, ya que debido a su estatus migratorio no contaba con otra forma de identificación.

“Fue cuando se subieron al carro otra vez y fue cuando marcaron por radio y fue cuando yo mire la migración”.

“Agarraron mi acta se lo entregaron a los de migración y los de migración me esposaron”.

En el video se aprecia el momento de la detención de Jesús en donde inmediatamente fue trasladado al centro de detención de ICE, con el propósito de deportarlo.

“Me decía que iba a pasar con el verdad, que pues él no conocía México porque yo a él me lo traje desde tenía como 6 años, entonces el no conoce Juárez, no sabíamos que es lo que iba a pasar con el”, comentó María Maturino madre de Jesús

Comprometido con una ciudadana estadounidense y con una hija de 4 años, Jesús solo esperaba lo peor.

“Le marque a mi mama y le dije que a lo mejor me iban a mandar para allá”, comentó Jesús.

El caso se convirtió en algo controversial haciendo que organizaciones a favor de los inmigrantes como la Red Fronteriza y abogados expertos en el tema ayudaran a la familia.

Fue así que después de 11 días, Jesús pudo salir bajo una fianza de 2500 dólares y hoy se encuentra de nuevo con su familia.

“Hay no me devolvió la vida, que hemos estado en esta misma situación me sabrán entender verdad”, comentó María Maturino madre de Jesús

Desde ese día la vida de Jesús dio un giro de 360 grados y de ahora en adelante en lo único que piensa es en superarse.

“Pues trabajar, echarle ganas, estudiar, que la amo y que gracias por lo que hizo, a mis hermanas, a la Red Fronteriza, al abogado, muchas gracias”, agregó Jesús.

Jesús comenta que ya está arreglando su situación migratoria junto con un abogado y espera muy pronto estar de manera legal en el país.

Información Edgar Ramírez