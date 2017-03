Mujer de 70 años corrió un maratón diario por una semana

(Noticias Ya).- Una mujer de 70 años, originaria de Missouri, logró su meta de correr un maratón en cada uno de los continentes, y lo hizo en tan solo una semana.

De acuerdo con Huffington Post, Chau Smith corrió 42 kilómetros diarios en Perth, Australia; El Cairo, Egipto; Ámsterdam, Países Bajos; Singapur; Nueva York; Chile y la isla King George en la Antártida en enero pasado.

Smith se despertaba por la mañana, corría un maratón y luego tomaba un vuelo que la llevara a su siguiente carrera. La corredora es parte de un grupo llamado Marathon Adventures y cumplió la hazaña junto a otras nueve personas.

El reto es llamado “Triple 7 Quest” y Smith participó en éste como una forma de celebrar su cumpleaños.

Para prepararse, Chau entrenó por ocho meses, apoyándose de un entrenador, un terapeuta físico y un nutricionista. Indicó que normalmente completa un maratón en alrededor de cinco horas, pero que para este reto se aseguró de conservar su energía para el resto de las carreras.

La mujer asegura que la actividad física es lo que la mantiene saludable y feliz.

“Nunca fue mi intención ser una corredora de distancias largas, pero cuanto más corría, mejor me sentía. No importa cuán estresante sea mi vida, correr es la mejor terapia que he tenido. Así que soy adicta a correr porque me despeja la mente y tomo mejores decisiones”, expresó la atleta.