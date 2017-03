Abogados de inmigración en El Paso son acusados de supuesto fraude

(Noticias Ya).- Tras recibir quejas de supuesto fraude por parte de abogados de inmigración en El Paso, Texas, una organización local nos asesora sobre el tema.

Se trata de la firma de abogados “Meadows Lawfirm” que por un tiempo estuvieron instalados en El Paso y supuestamente cometieron fraude a su clientela.

“Lo que pasa es que ya no son los mismos abogados que de un principio. Ya me llegaron otras cartas con otro nombre de otros nuevos abogados. Y otro número de teléfono, no es justo nosotros conseguimos hasta el dinero para poderlo pagar y pues para que nos hagan esto no está bien,” víctima de supuesta estafa.

La señora asegura que llevaba alrededor de un año y tres meses y su caso no tenía respuesta. “Supuestamente me iban a ayudar con un permiso de trabajo por más de 10 años que yo tengo aquí en Estados Unidos. Y dos hijas ciudadanas pero ahora me están mandando un papel donde quieren pedir asilo político por mí. Pues confié en ellos y pague cinco mil 400 dólares y hasta ahorita no me han tenido nada de respuesta”.

Noticias 26 se comunicó con la cámara de abogados y ellos aseguraron que no tienen a ni un abogado registrado bajo los nombres de “Emilio Savalez o Jorge Montelongo” y que esta firma no estaba legalmente instalada en la ciudad.

Es por ello que contactamos a una abogada para que nos informara más sobre este caso y que pueden hacer las personas que han sido víctimas.

“Personas que han sido afectados por este caso del Meadows Lawfirm que nosotros también en las Américas hemos tenido dos reportes de dos diferentes personas que han sido afectados tienen el derecho de meter una queja. Las personas aquí sin una licencia para practicar ley no deberían estar haciéndolo y se puede hacer una queja, de hecho los encargados en esas quejas es la Suprema Corte de Texas,” Linda Rivas, directora ejecutiva y abogada de las Américas Centro de Apoyo al Inmigrante.

Si usted ha sido víctima de fraude por parte de algún abogado puede llamar al (512)427-1341 o meter su queja vía Internet al http://www.txuplc.org o bien si le gustaría llamar a las Américas para asesoría legal puede llamar al (915)544-5126.