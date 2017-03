Entre los asesinatos del fin de semana, matan a un hombre en Applebee’s

(Noticias Ya).- En Ciudad Juárez, sigue el aumento de homicidios al estilo del crimen organizado, esto a pesar de la implementación de operativos coordinados de los tres niveles de gobierno.

Entre los casos de este fin de semana, los cuerpos de cuatro personas fueron localizados, en un camino de terracería a las afueras de Ciudad Juárez nuevamente disparó las alertas sobre el regreso de la violencia al lado mexicano de la frontera. Y es que a pesar del reforzamiento de los operativos de seguridad en esta ciudad fronteriza en el que se incluye un helicóptero los homicidios van en aumento.

“Pues supongo que ni con un helicóptero pues podrían hacer bien su trabajo no se me hace un gasto inútil en si para pues para lo de la vigilancia porque pues un helicóptero que puede abarcar y para qué van a gastar tanto si de todos modos es lo mismo,” Isabel Sandoval, cree que el gasto es inútil.

En otro hecho violento que movilizó a las corporaciones policíacas se registró en el restaurante Applebee’s de Campos Elíseos en donde a los asesinos no les importó quitarle la vida a sangre fría de cinco balazos a un hombre delante de decenas de comensales y clientes del sitio público.

“Bajar los índices de violencia obviamente reducirlos a lo que traíamos ya en promedio el año pasado hasta antes de que se implementara el código penal federal en donde era un promedio de un homicidio diario queremos regresar esos números cuando menos y esperamos que con esta coordinación que ahora se está dando lo logremos,” Armando Cabada, presidente municipal.

Y es que la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policíacas no es muy buena, ya que aseguran que en los operativos de seguridad no se respetan los derechos humanos de las personas.

“No para la fregada cada vez son más corruptos cada vez levantan a más gente inocente cada vez ahora con eso de que es delito el no traer credenciales imagínese como esta esos si me llegan asaltar algún día a mí no voy a poder salir de mi casa porque me van a levantar,” Javier Obed, no confía en las autoridades.

En otros asesinatos, un hombre recibió tiros en Riberas del Bravo etapa 8. El cuerpo estaba junto a un canal de aguas negras en la calle Ribera Piedras Negras. El occiso tenía una bala en la cabeza, presuntamente calibre .40 milímetros, llevaba una camiseta azul, pantalones vaqueros, calcetines blancos y sandalias. Al lugar arribaron elementos policíacos para acordonar el área.

Más de 50 asesinatos se han registrado en Juárez en lo que va del mes de marzo.

Este fin de semana también dos mujeres perdieron la vida, VIDEO: Asesinan a dos mujeres en Juárez