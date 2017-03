Este es el riesgo de no usar protectores desechables para el inodoro

(Noticias Ya).- De alguna manera te sientes cómodo o seguro cuando colocas sobre el inodoro el protector para el asiento, ese capa la delgada de papel que está disponible en la mayoría de los baños públicos. Pero, ¿qué pasa si decides no usarla?

Según los expertos en salud pública, probablemente no pase absolutamente nada. Los cubre asientos no detienen los gérmenes, dijeron, y no es probable que te contagies de una infección en un inodoro de todos modos, según la publicación de Kens 5.

Estos papelitos protectores para el asiento del inodoro son absorbentes; las bacterias y los virus son pequeños, capaces de pasar a través de los agujeros relativamente grandes en la cubierta de papel, dijo Kelly Reynolds, investigadora de salud pública en la Universidad de Arizona.

Eso significa que no detienen la propagación de los gérmenes, dijo, pero el riesgo de transmisión de gérmenes cuando la piel toca el asiento del inodoro es improbable en el primer lugar.

Los gérmenes se propagarán más después de jalar la palanca del baño, cuando fragmentos de materia fecal flotan en el aire en forma de aerosol, un fenómeno conocido como Toilet plume:

“Los pedacitos de materia fecal se asientan en las superficies, contaminan las manos y luego se extienden a los ojos, la nariz o la boca”, dijo Reynolds.

El doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva en la Universidad de Vanderbilt, estuvo de acuerdo y explicó al Huffington Post que la investigación ha refutado las nociones de que los asientos de los inodoros propagan infecciones de transmisión sexual o infecciones gastrointestinales.

“Eso es porque los asientos de los inodoros no son un vehículo para la transmisión de agentes infecciosos, no atraparán nada”, dijo Schaffner.

Otra práctica común, a falta de protectores, es cubrir con papel higiénico pero eso podría incluso empeorar las cosas, aseguran. Colocar pedazos de papel higiénico alrededor del asiento como una cubierta improvisada sólo aumenta la superficie para que los gérmenes se multipliquen, dijo Raymond Martin, director de la British Toilet Association, a Buzzfeed.

“Eso hace que sea considerablemente menos higiénico”, dijo. “Y puede que los chorros de las descargas del inodoro pueden haber contaminado ya de materia fecal en el papel higiénico”, añadió.

Sin embargo el mayor riesgo en los baños públicos sigue siendo la propagación de la materia fecal a la boca que comienza con las manos. Citando a la fuente, para estar limpio Raymond recomienda:

Lavarse las manos con agua y jabón, frotando hasta hacer espuma durante 20 segundos por lo menos antes de enjuagar, como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).