Fiscal Ayala presentó moción para seguir en el caso de Markeith Loyd

(Noticias Ya).- La Fiscal Aramis Ayala presentó una moción al juez para conitnuar con el caso de Markeith Loyd el lunes.

Ayala le dijo al juez que cree que el gobernador sobrepasó sus límites y ella ya había entregado un aviso para no buscar la pena de muerte contra Loyd, quien es acusado de triple asesinato en primer grado.

Agregó que su intención no era atrasar el caso.

Mientras que el fiscal asignado por el Gobernador Rick Scott, Brad King indicó que no había visto las mociones de Ayala para no buscar la pena de muerte, y que fue erróneamente presentada después de su nombramiento. Tiene hasta el 8 de abril para tomar una decisión.

“El gobernador me ha nombrado. La Sra. Ayala está despojada de cualquier jurisdicción. Es difícil superar ese tipo de autoridad para argumentar que no se me permite estar aquí”, dijo King.

El juez expresó que era un tema complejo el cual sería discutido y posiblemente finalizado en otra audiencia.

La misma sfue pautada para el 28 de marzo.