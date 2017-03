Agentes de ICE se hacen pasar por policías en Hartford

(Noticias Ya).- Líderes locales y oficiales están indignados tras las recientes acciones de los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Hartford. El domingo 12 de marzo, dos agentes de ICE se hicieron pasar por policía local y citaron a una mujer indocumentada en el complejo de Seguridad Pública de la Ciudad para detenerla.

Estos agentes no tenían ninguna indicación visible de su afiliación con ICE, y al ser cuestionados en el complejo dijeron que la palabra “P” era menos aterradora que la “I”, refiriéndose a la policía y la inmigración.



La policía de Hartford dijo que no conocen a la mujer buscada por estos agentes y ella nunca apareció a su cita, por lo que los agentes eventualmente se fueron. El alcalde de Hartford denunció este acto como una táctica engañosa que solo perjudica los esfuerzos de la policía local.



“Para proteger a nuestra comunidad, nuestra policía y otros oficiales de seguridad pública deben fomentar una relación de confianza con todos nuestros residentes. Nuestros oficiales de policía han trabajado muy duro para construir esa confianza, y no está bien que los agentes de ICE se presenten como policía local socavando así el trabajo que nuestro departamento ha hecho. Seguimos todas las leyes estatales y federales, y nos asociaremos con cualquier persona para ayudar a que los criminales violentos salgan de nuestras calles. Pero los agentes federales no deberían estar creando la impresión de que son policías locales “, dijo el alcalde Bronin en un comunicado este lunes.

Bronin ha declarado en varias ocasiones que no quiere que los oficiales de la ciudad se enfoquen en capturar a residentes que no representan una amenaza para la seguridad pública, afirmando que esta práctica puede disuadir a algunos residentes de acercarse y cooperar con investigaciones de crímenes en los que fueron testigos o víctimas.

“Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no actúan en una capacidad secreta, y que trabajan en nuestra comunidad, deben ser fácilmente identificados por las agencias que representan”, dijo James Rovella, Jefe de Policías. Los agentes de ICE no debe identificarse como policía local, ya que puede dañar la importante relación con nuestras comunidades locales”.

A pesar de las amenazas del presidente Donald Trump, la ciudad de Hartford sigue siendo una ciudad santuario y su políticas limitan cooperación con ICE.