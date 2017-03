Cancelan desfile del 5 de Mayo por temor a redadas de ICE

(Noticias Ya).- El temor que han generado los operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bajo la administración de Donald Trump, también están afectando algunas celebraciones tradicionales entre la comunidad hispana, como las del Cinco de Mayo.

En Filadelfia los organizadores del desfile “El Carnaval de Puebla”, con motivo del Cinco de Mayo, han decidido cancelar la décima edición del evento anual por miedo a que se registra una represión por parte de las autoridades de inmigración.

Edgar Ramírez, uno de los organizadores, expresó que la cancelación es “triste, pero responsable” tras la oleada de detenciones por parte de ICE.

“Todo el mundo está ofendido por las acciones de ICE”, dijo Ramírez a NBC10. Por este motivo, “ellos no se sentían cómodos sosteniendo el evento”, desfile que ha reunido hasta a 15 mil personas en años pasados.

Los organizadores escribieron en Facebook que no querían crear otro riesgo para los miembros de la comunidad de inmigrantes y advirtieron a la gente que tuviera cuidado, según detalla Huffington Post.

“Bajo estas tristes circunstancias, no creemos que sea justo ni el momento adecuado para una celebración alegre”. “Este año les pedimos que se mantengan bien informados, que no se dejen llevar por rumores o tomen decisiones precipitadas. Solo por este año, no queremos que corras riesgos innecesarios hasta que sepamos con qué estamos tratando”, escribieron en la red social.

El festival conmemora la victoria del ejército mexicano sobre los franceses en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. En años anteriores, cientos han desfilado por el sur de Filadelfia en trajes tradicionales mexicanos.

Ante la polémica cancelación del festejo, el portavoz del ICE, Khaalid Walls, refutó la idea de que asistir a la celebración pondría a los individuos en riesgo, asegurando en un comunicado que las acciones de la agencia son “dirigidas”.

Sin embargo, la promesa del presidente Donald Trump de combatir a los inmigrantes indocumentados ha sembrado temor en la comunidad, a la par en que la agencia federal aumentó su presencia en ciudades de todo el país a partir del mes pasado.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, ha expresado que la ciudad está comprometida a proteger a sus inmigrantes. “Estoy devastado al saber que ICE ha tenido un efecto tan escalofriante que los ciudadanos ya no se sienten cómodos participando en esta celebración pública”,

Filadelfia es una ciudad santuario, lo que significa que la ley limita la cooperación con los funcionarios de inmigración, pero se han llevado a cabo varios arrestos este mes.