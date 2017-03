Le extirpan quiste de 70 libras a mujer mexicana

(Noticias Ya).- Una mujer mexicana fue sometida a una cirugía para extirparle un quiste de ovario de 70 libras de peso; se cree que es el quiste más grande en ser extirpado completo del cuerpo de una persona.

De acuerdo con The Sun, la mujer de 24 años, quien decidió permanecer anónima, empezó a aumentar rápidamente de peso y no podía deshacerse de éste.

Tras unos estudios, fue encontrado un quiste ovárico que a lo largo de 11 meses llegó a pesar 73 libras, es decir, el equivalente a un niño de 10 años de edad.

Además de ser un peligro para su salud cardiaca, la presión del quiste sobre los órganos le causaba a la paciente problemas para caminar, respirar y comer.

El doctor Erik Hanson Viana, del Hospital General de México, fue el responsable de la innovadora cirugía para remover el quiste el año pasado. Ahora, seis meses después, la paciente puede caminar y tener una vida normal.

“Este es el quiste más grande que operado. Era tan grande que ocupaba el 95% del abdomen de la paciente. De acuerdo con mi investigación, creo que es el quiste ovárico más grande en ser removido completo, sin haber sido drenado”, indicó el médico.

“Si no hubiésemos operado, hubiera llegado a un punto donde (la paciente) no hubiera podido caminar, estaría severamente desnutrida y no podría comer. No podemos saber cuánto hubiese vivido (en esas condiciones), pero tendría una pésima calidad de vida”, finalizó Hanson Viana.