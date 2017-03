Personas con discapacidad en El Paso se quejan de Uber

(Noticias Ya).- Defensores de personas con discapacidad denuncian que empresas de transporte como Uber no ha cumplido con una orden de la ciudad de El Paso para adecuar sus unidades.

Luego de meses en que una ordenanza aprobada por el cabildo pide a compañías como Uber, a que adecuen su servicio para personas con discapacidad, defensores de este grupo insisten en que la empresa no ha cumplido.

“Uber no está cumpliendo con la orden de la ciudad, y no estoy hablando de la ley federal para personas con discapacidad, hablo específicamente de la ordenanza, en la que la jurisdicción de la ciudad es exigirles a que cumplen o que les retiren su permiso para operar,” George Zavala, abogado defensor de personas con discapacidad.

Personas como Lori y José nos comentaron lo difícil que es conseguir transportarse en esta ciudad cuando se es usuario de silla de ruedas.

“Con los asesores de Sun Metro tienes que apartar un día antes porque no pueden agendar el mismo día, los taxis algunos tienen ascensores, otros no. La mejor opción en este momento para los que usamos silla de ruedas, al menos las motorizadas, es usar los autobuses que recorren la ciudad”, agregó Lori Vugteveen.

Mientras que José Guadalupe Lara quien también utiliza silla de ruedas, contó un anécdota que le afectó, “salí de una fiesta y el vehículo estaba descompuesto, no era de transporte público entonces una compañera dijo yo le puedo hablar al servicio de Uber. Cuando se comunicó finalmente le dijo que no tenemos unidades accesibles para silla de ruedas. Esto no debe pasar y por eso los grupos que abogamos por la personas con discapacidad todos estamos viviendo los mismo”.

Al solicitar un vehículo de Uber, la conductora, que pidió no salir frente a nuestras cámaras, mencionó que la empresa solo les pide tener en buenas condiciones su unidad sin embargo, nunca se les ha solicitado adecuarlo para personas con discapacidad.

Al preguntarle a una conductora de Uber, ¿Alguna vez le ha tocado una persona en silla de ruedas, transportarla? Brissa contestó, “me ha tocado en los andadores, los andadores pura gente mayor”. Y al cuestionarla si llevaría a una persona con discapacidad agregó que “la llevamos, cumplir con el deber”.

Para el abogado Zavala, la queja es en contra de Uber y no de sus conductores. “El problema no es del conductor, porque no han sido preparados debidamente por Uber, a pesar de que el servicio es barato y conveniente, debe ser accesible”.

El tema, propuesto por la regidora Emma Acosta, será discutido en sesión de cabildo este martes. Estaremos al pendiente.