Retiran ‘edamame’ o vainas de soja por contaminación de listeria

(Noticias Ya).-Los amantes del sushi deben tomar precauciones ya que el edamame conocido también como vainas de soja o frijoles de soya vendidos en 33 estados está siendo retirado de los estantes de las tiendas por contaminación de listeria publicó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés).

El proveedor de sushi para supermercados y restaurantes de Estados Unidos Advanced Fresh Concepts Franchise Corp (AFC) de Rancho Domínguez, California, está retirando voluntariamente su Edamame (Soja) contaminado con el código UPC 0-23012-00261-9, con fechas del 01/03/2017 y 17/03/2017.

En el marco del Programa de Garantía de Calidad de la AFC mediante pruebas aleatorias se descubrió el producto afectado y hasta la fecha no se han reportado enfermedades causadas por el consumo del producto.

Sin embargo el riesgo de la ingesta incluso en personas sanas podría provocar síntomas como: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Además en casos más serios la infección por Listeria puede causar: abortos espontáneos, mortinatos e infección fetal entre mujeres embarazadas.

La AFC ha notificado a todas las sucursales del retiro. Por lo tanto, el producto ya no estará disponible para su compra. Los productos fueron envasados ​​por franquicias de AFC y vendidos en paquetes de 227 g (8.0 oz) congelados e identificados como “Edamame – Soja en vainas”.

El Edamame afectado fue vendido al por menor a distintos almacenes de la tiendas de comestibles, de cafeterías y de restaurantes de sushi en los siguientes estados: AL, AZ, CA, CO, CT, DC, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS , KY, LA, MA, ME, MI, MN, MS, NC, NH, NM, NY, OH, OR, PA, SC, TN, TX, VA, WA y WY.

Hay que recordar que Listeria monocytogenes es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces fatales en niños pequeños, adultos débiles o adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los consumidores con dudas o preocupados por saber si el producto que compraron está sujeto a este retiro pueden consultar con la tienda de compra. En caso de haberlo comprado la FDA recomienda no consumirlo y devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo.

Los consumidores con preguntas pueden llamar al 1-866-467-8744 de lunes a viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM Hora del Pacífico o por correo electrónico a recall@afcsushi.com.