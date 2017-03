Una madre de Guatemala será deportada junto a su hijo de 5 años en Colorado

(Noticias Ya).- Ha sido poco más de un mes desde que conocimos la historia de Denia López, madre guatemalteca que llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia a la que se enfrentaba.

Incluso, su hermano fue asesinado tres meses después de ser deportado cuando llegó a Estados Unidos buscando asilo político. Lo mismo le pasó a su esposo también, según nos comenta la Mara Salvatrucha, una sangrienta pandilla, le quito la vida.

ICE le negó el asilo político y también una apelación a esta madre de cinco hijos. Hace un mes nos expresó en un inicio su miedo de ser deportada pero eso se intensificó hoy, al recibir una llamada de que tenia que presentarse ante agentes de inmigracion en Colorado.

Tras dos horas dentro de las oficinas Denia logró salir de las oficinas pero con la noticia que menos quería escuchar: será deportada el 13 de abril junto a su hijo de 5 años.

Jonathan Shaw, abogado de la mujer expresó: “Yo pienso en lo personal y experiencia que no la arrestaron hoy porque no tenía a su hijo, estaba en la escuela, forman parte del mismo caso, le dijeron que en la próxima cita que venga con su maleta”.

Tras el veredicto Deni se expresó diciendo: “Me siento muy mal, recibir esa noticia es muy dificil para mi, decir que ya no hay mas nada que hacer en mi caso.. Le pido a la comunidad que me ayude, no me quiero regresar a mi país”.