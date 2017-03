VIDEO: ¡Gignac sólo lleva dos goles y al ‘Tuca’ no le importa!

Monterrey, México. (ICITUS). André Pierre Gignac suma 803 minutos hasta la Jornada 11, ha disputado nueve partidos, pero el delantero de los Tigres sólo ha marcado un par de anotaciones en la temporada, números muy alejados de la jerarquía que ostenta en el futbol mexicano.

Sin embargo, tal sequía de goles no le inquieta al timonel Ricardo Ferretti, quien lo sigue contemplando como titular, un líder indiscutible del equipo y como una pieza que realiza funciones fundamentales difíciles de percibir al ojo común. La lógica del ‘Tuca’ es simple: el francés ya se enrachará.

“No me gusta, pero yo creo que André está buscando encontrar su mejor nivel físico-atlético, naturalmente si lo encuentra, va a estar futbolísticamente mejor, pero no es una situación que nos preocupe demasiado, creo que hay una tensión de parte de nosotros y de él, no es ningún inconsciente, naturalmente cumple su función dentro de la cancha”, indicó.

“Él mismo sabe que debe buscar mejorar, no es una cosa que nos preocupe, no empatamos, ganamos o perdemos por culpa de André, somos un equipo, tal vez por la imagen y jerarquía que tiene este jugador da para hacer más comentarios o inclusive querer exagerar un poquito”, añadió el ‘Tuca’.

Lo cierto es que el timonel felino le tiene confianza a ciegas al francés, cabe recordar que en la fase regular del torneo anterior pasó por una situación similar, pero sus goles en la Liguilla terminaron siendo fundamentales para el título de los Tigres.

Icitus Monterrey