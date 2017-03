(Noticias Ya).- Alcaldesa de Socorro considera su posible destitución como una venganza política. Si tres de los cuatro regidores en el cabildo de Socorro votan a favor, la ciudad tendría que elegir de nuevo un alcalde de esta ciudad.

“Yo digo que es una venganza de una señora que se llama maría reyes que cuando está en el concilio siempre hay problemas”. Así fue como Gloria Macías Rodríguez, alcaldesa de la ciudad de Socorro, calificó los motivos por los cuales buscan removerla de su cargo en la próxima sesión de cabildo.

Fuera de cámaras integrantes del cabildo de Socorro confirmaron a Noticias 26, que es un supuesto uso de recursos públicos para una defensa legal durante el juicio del ex regidor de aquella ciudad Jesús “Jesse Gandara” lo que motiva este llamado a destituir a la alcaldesa.

En respuesta a esto, Macías Rodríguez, respondió, “yo todo lo que hice lo he hecho siempre con la autorización de los abogados y del concilio. Yo estoy aquí con la frente en alto, no me estoy escondiendo de nada pero voy a dejar que el proceso siga porque no sé qué es lo que va a pasar.”

El punto fue agendado por la recién electa regidora Yvonne Colon-Villalobos. Al cuestionarle si la razón era este supuesto uso de recursos respondió de esta manera, “ahorita no estamos, no tenemos la libertad de decir por qué, pero ese día sí, ese día podemos decir por qué. Cuando alguien decide hacer algo tan drástico, se tiene que platicar con las gentes adecuadas”. Ante esto se le preguntó sobre la situación del dinero que se utilizó para un abogado en el caso de Jesse Gandara. Respondiendo que ” no, no puedo comentar, no puedo comentar”.

Macías Rodríguez, quien ha estado en distintas administraciones de la ciudad como regidora y desde noviembre pasado como alcaldesa, califica que la discusión dará una mala imagen del cabildo a la ciudadanía, ya que en vez de enfocarse a trabajar juntos en proyectos para la ciudad, se dedican a tomar venganzas políticas de la regidora por el distrito uno María Reyes.

Milton Baca informa.