Organizaciones se unen en apoyo a familias inmigrantes en Maryland

(Noticias Ya).- Ante el temor entre los inmigrantes indocumentados por las políticas del presidente Donald Trump decenas de organizaciones en Maryland se unieron para ayudar a este sector de la comunidad.

La organización Maryland Immigrant Rights Coalition logró reunir a varias entidades en la Universidad de Maryland la semana pasada en busca de voluntarios para asistir a familias inmigrantes.

Las diversas organizaciones que se dieron cita ofrecen servicios de salud para personas sin seguro médico, asistencia en problemas de salud mental, asilo a mujeres inmigrantes, clases de inglés y ayuda a niños que llegan solos a Estados Unidos.

Una de las organizaciones es “Kids in Need of Defense” que ayuda a menores que cruzaron solos la frontera a presentarse ante la corte de inmigración con un abogado.

Por su parte, “Pro Bono Resource Center of Maryland” también cuenta con abogados que ofrecen sus servicios sin cobrar por ello y que incluso van a la corte a buscar quien necesita ayuda.

Para poder consultar una lista completa de las organizaciones que ofrecen este tipo de apoyos a inmigrantes puede consultar la página web marylandimmigrantrightscoalition.org.