Pastor dice que pastel “curó” a homosexual para que dejara de serlo

(Noticias Ya).- Un pastor conservador asegura que un pastel ungido salvó a un bartender que era homosexual.

Lanca Wallnau estaba contestando una pregunta vía Periscope de un seguidor que quería que su hijo dejara de ser homosexual

En respuesta relató la historia de unas prostitutas que “se salvaron” y querían ayudar al dueño de un bar “que era homosexual y firme anticristiano”.

Decidieron prepararle un pastel y rezaron sobre él.

“Era un pastel ungido”, declaró Wallnau. “El poder de Dios lo impactó mientras estaba comiendo el pastel”.

El pastor sostiene que el bar tender sintió la presencia de Dios mientras estaba comiendo el pastel y pasó por una especie de transformación y hasta fue bautizado más adelante.

“El espíritu que estaba trabajando en él se rompió”, dijo el pastor, aunque aclaró que se trata de una historia que le contaron y agregó que no está seguro de si un pastel mágico salvaría a otros.

Wallnau ha hecho varias declaraciones polémicas antes, como que los medios usan técnicas de “control mental y brujería” para fomentar la oposición al presidente Donald Trump, a quien él apoya.

También declaró que la Marcha por las Mujeres en enero y otras protestas son el trabajo de “la gente del diablo”.