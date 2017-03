VIDEO: Pide Paco Jémez a Ecuador que cuiden a Ángel Mena

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Cruz Azul, Francisco Jémez, pidió a la selección de Ecuador que cuiden a Ángel Mena y no lo pongan a jugar en caso de que el futbolista no esté en condiciones óptimas de encarar el compromiso eliminatorio ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

El estratega recordó que Ángel no ha estado bien físicamente y, por ello, no lo ha tomado en cuenta en los últimos partidos, y sólo espera que el informe que presentaron a los médicos del cuadro ecuatoriano sea suficiente para mostrar que el futbolista no está en la mejor forma para encarar el duelo.

“Nosotros hemos mandado nuestro informe, Ángel tiene dos o tres partidos sin jugar con nosotros porque no está al cien por ciento y vuelvo a repetir, el sábado no lo alineé porque no estaba para jugar”, dijo

“Sí allí (en Ecuador) lo hacen jugar, pues ya veremos qué pasa, Cruz Azul tiene internacionales y tenemos que dejarlos ir, esperemos que vengan en las mejores condiciones posibles, todos los que estamos aquí seguimos nuestra preparación normal que es más corta porque saben que jugamos viernes”, expresó.

Por otra parte, aceptó que no es lo ideal tener tantas bajas por seleccionados, sin embargo, dijo que trabajarán con la misma intensidad porque tendrán poco tiempo de preparación de cara al choque del viernes próximo cuando se midan a los Tiburones Rojos del Veracruz dentro de la jornada 12.

“Tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir trabajando y tenemos que buscar dar resultados inmediatos”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos