Revelan más detalles del “soldado de ISIS” Russell Ajao que atacó Londres

(Noticias Ya).- El autor del mortal ataque terrorista del miércoles en el centro de Londres es Adrian Russell Ajao, confirmó el área de antiterrorismo de la policía británica. El hombre agregó una identidad, pues Russell es su nombre de nacimiento y Khalid Masood es como se identificaba.

Un tuit de la agencia de noticias afiliada a ISIS Amaq afirmó que Masood era un “soldado” del grupo terrorista, inspirado por su mensaje, no hay pruebas de enlaces directos entre ISIS y Masood, a quien Amaq no nombró.

El analista de terrorismo de CNN Paul Cruickshank dijo que el lenguaje utilizado por ISIS afirmando que el ataque fue llevado a cabo por uno de sus “soldados” no necesariamente significa que el grupo estuviera confirmando conexiones directas con el atacante. La redacción del texto se ha utilizado en el pasado tras ataques que ISIS cree que ayudó a inspirar, dijo.

El ataque dejó cuatro muertos y al menos 50 heridos, 31 de los cuales requieren tratamiento hospitalario. Dos de los pacientes hospitalizados se encuentran en estado crítico, uno de ellos con lesiones que amenazan su vida.

La cuarta víctima, un hombre de 75 años de edad, murió el jueves por la noche después de que le retiraran el soporte de vida en el hospital donde había estado recibiendo tratamiento, según la Policía Metropolitana de Londres.

Rusell o Massod tenía antecedentes penales, pero no por delitos de terrorismo, dijo la policía. Su condena más reciente fue en 2003 por posesión de un cuchillo. Sin embargo, la policía dijo que no fue objeto de ninguna investigación reciente y no había información de inteligencia sobre ningún intento de planear un ataque.

En Londres realizaron dos detenciones importantes durante la noche del jueves, una en la región de West Midlands y otra en el noroeste de Inglaterra. Nueve personas permanecen bajo custodia y una mujer fue liberada bajo fianza.La policía continúa el registro en cinco domicilios, mientras la búsqueda en otros 16 ha concluido.

Los agentes incautaron 2.700 artículos, incluyendo datos de computadora, y contactaron con 3.500 testigos del ataque, muchos de ellos de diferentes nacionalidades.