Marchan en El Paso para prevenir sobre el cáncer de colon

(NOTICIAS YA) -Portando camisetas de color azul y utilizando calzoncillos o boxers como emblema, se reunieron decenas de paseños con un mismo propósito.

“En el mes de marzo se celebra el mes del cáncer de colon, estamos haciendo esto para, pues para que la comunidad sepa que es muy importante hacerse el reviso de cáncer de colon”, comentó Rebeca Saláis coordinadora del programa “Acción”

Entre los asistentes al evento se encontraba Francisco, quien 2 años atrás le dieron una de las noticias más fuertes de su vida.

“Sin síntomas ni nada las muchachas de “Acción” me invitaron a hacerme un examen gratuito de cáncer colon y salí positivo” comentó Francisco Sánchez sobreviviente de cáncer de colon.

Francisco pasó por un proceso fuerte de más de 800 horas de quimioterapia pero siempre contando con el apoyo de su familia.

“De mucha fortaleza, él nunca tuvo miedo, él siempre dijo que la enfermedad no lo iba a vencer y nunca se quejó, le echo ganas y paso todas sus radiaciones y quimioterapia fuerte”, comentó Alejandra Camacho hija de Francisco.

El principal propósito del evento fue el de alentar a la comunidad a hacerse sus respectivas revisiones, ya que hoy en día el cáncer de colon está identificada como una enfermedad silenciosa.

“La razón que muchos no saben de esta enfermedad es que no hay síntomas, entonces si hay síntomas es sangrado en el recto y eso ya puede ser una señal muy tarde”, comentó Rebeca Saláis.

“Como en mi caso yo no tenía dolor, yo no tenía síntomas, nada más por la urgencia de mi hija fue que yo me fui a revisar”, comentó Margarita Puente sobreviviente de cáncer de colon.

Gracias a que francisco detecto con tiempo su enfermedad, puede disfrutar de su familia y hoy le envía un mensaje a todos aquellos allá afuera que como él pueden prevenirse.

“Que no pierdan tiempo, no es doloroso, no es vergonzoso, que lo hagan , muchas veces no se necesita cirugía, con puro tratamiento se puede eliminar eso”, finalizó Francisco.

Si usted desea más información entorno a esta enfermedad puede comunicarse con la organización “Acción” al (915) 215-5588.

Información de Edgar Ramírez