VIDEO: Se acabó el margen de error para Veracruz

Ciudad de México. (ICITUS). Se acabó el margen de error para los Tiburones Rojos del Veracruz. El equipo no puede cometer más fallas si es que desea mantenerse en la Primera División Nacional, tras la mala racha en la que se encuentra y que le ha impedido abandonar el último lugar de la tabla porcentual.

Los escualos no ganan desde la jornada cinco cuando le pegaron a los Jaguares de Chiapas, después perdió con los Diablos del Toluca, los Tigres del Universitario de Nuevo León, los Tuzos del Pachuca, Monarcas Morelia y el más reciente ante las Chivas del Guadalajara en la perla tapatía.

Eduardo Herrera aceptó que no sólo es preocupante la cantidad de derrotas al hilo, también el hecho de que en esos partidos tampoco se ha conseguido gol, a pesar de que tuvieron oportunidades que no lograron concretar, por ello, aseguró que no pueden dejar escapar más puntos en lo que resta de la campaña.

“Tenemos que sumar en casa porque estamos en una situación complicada, no tenemos margen de error y el equipo está consciente de eso. Yo creo que las derrotas y la falta de gol es cuestión de equipo, es preocupante para todos pero estamos seguros de que pronto acabará la mala racha y escalaremos posiciones en la tabla de cocientes”.

Actualmente, los escualos están a cuatro puntos de Monarcas Morelia en la lucha por permanecer en Primera División y aunque tienen un partido pendiente, intentarán cosechar puntos tanto de visita como de local para que la situación no se complique aún más.

Juan Antonio Dávalos