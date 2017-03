Conmemoran a oficial fallecido mediante carrera benéfica

(NOTICIAS YA) -Fue en marzo del 2012 cuando Javier Arana perdió la vida en un accidente automovilístico al estar involucrado en una persecución, trabajando con el Departamento de Seguridad Pública del estado.

“El accidente de mi sobrino fue un momento muy doloroso para toda la familia porque nadie esperábamos que el muriera en el sentido como murió”, comentó Rosalba Arana tía de Javier.

Han pasado 5 años pero su hijo Julián jamás olvidó lo que su padre le llego a enseñar mientras estuvo a su lado.

“Todo, el me enseño como respetar a las personas, el me enseño como amar a los automóviles, las cosas más preciadas en la vida, el me las enseño”, comentó Julián Arana hijo de Javier.

Fue gracias a los valores que representaba Javier Arana cuando vivía, lo que sus familiares y amigos quisieron plasmar en un evento para recordar su memoria y ayudar a la comunidad.



“Durante la carrera cualquier dinero que se genere es una oportunidad de dar varias becas de premios para estudiantes para que puedan seguir su carrera académica” comentó el Sargento Moisés Vásquez del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La carrera pedestre contó con la participación de varios departamentos policiacos del condado, así como de la comunidad en sí, logrando su principal objetivo el cual era ayudar.

“No está presente pero está en el cielo y yo sé que el su reacción es gracias a todos por estar aquí en conmemoración mía y estar representando a la comunidad porque este es el futuro”, comentó Rosalba Arana tía de Javier.

La memoria de Javier perdurara a través de los años, ya que fue grande el impacto que dejo antes de su partida.

“El dio su vida para que las personas pudieran vivir tranquilas, fue un gran hombre, respetuoso y bondoso”, comentó Julián Arana hijo de Javier.

“Nunca se nos va a olvidar que representaste tú en la clase de hombre que fuiste, un hombre respetuoso, un hombre trabajador, un hombre con mucha pasión y mucho amor”, agregó Rosalba Arana tía de Javier.

Si usted desea aportar con alguna donación a esta buena causa puede hacerlo a través de la página de internet http://www.javieraranajrmemorial.com

Información de Edgar Ramírez