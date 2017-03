Así es como los “tíos” influyen en la vida de sus sobrinos

(TODO BEBÉ).- No solamente los padres sino el rol que juegan los distintos miembros de la familia tanto del padre como de la madre, juegan un papel muy importante en la crianza de los niños y el desarrollo en la etapa adulta.

Ya sea que exista o no una relación consanguínea, los tíos son figuras que ayudan a un niño a convertirse en adultos más seguros, publicó el sitio web primera hora.

En muchos casos los tíos son esas personas que cuidan de los pequeños cuando sus padres están resolviendo alguna situación que les impide estar con ellos.

“Los tíos representan una figura materna o paterna, pero siendo más permisivos que los progenitores, lo que les permite desarrollar una estrecha relación con los sobrinos. Al punto que en muchas ocasiones se convierten en esa mano amiga que les da apoyo a los padres”, señala la psicóloga clínica Mayra del Carmen Rosado.

Cabe mencionar que con el término “tío” incluye a la familia biológica y la extendida porque a fin de cuentas la familia se compone por esas personas que acompañan al ser humano en los distintos momentos de la vida, según la especialista.

“Un tío o una tía presente puede convertirse en un segundo papá o mamá de un niño. Una vez los sobrinos crecen y se convierten en adolescentes sienten ese apoyo en el que sostenerse y con quien consultar decisiones importantes como qué estudiar. Ya en la adultez vemos como esos tíos siguen apoyándolos”, agrega Rosado.

Según la psicóloga el papel de tío llega acompañado de una responsabilidad con esa persona que aprende del ejemplo que también le da. Citando a la fuente estos son algunos consejos para hacer más estrecha la relación tío-sobrino:

• Tiempo de calidad para compartir. No tiene que ser todos los días si tus compromisos te lo impiden, pero sí poner en agenda un espacio para ellos.

• Que la distancia no te separe de tu sobrino. Si no posible que se vean frecuentemente, utiliza la tecnología a tu favor y comunícate a través de video llamadas para no olvide tu voz ni tu rostro.

• Realicen una actividad que disfrute. Hay que sacar el niño que llevas dentro y jugar para que el note que también disfrutas y te diviertes casi como él.

• Mimarlo. Ya los padres están para ser estrictos con él. Esto no quiere decir que lo vas a malcriar, solo lograras una conexión y algo de complicidad entre ustedes.

• Cuando hayan crecido. No hay que alejarse porque tu sobrino debe saber que estás ahí para apoyarlo si tienen algún problema.

• Autoridad de los padres. No debes olvidar que por el hecho de que no eres su padre, debes respetar lo que ellos establecen como reglas y horarios. Además nunca es bueno que desautorices sus argumentos delante del menor.