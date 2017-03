VIDEO: El ‘Tuca’ se despreocupa de las matemáticas

MONTERREY, México. (ICITUS). Todavía no saca la calculadora, ni siquiera hace cuentas con el abaco, Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, se despreocupa pese a ser el lugar 12 con 13 puntos, sabe que le restan todavía siete jornadas y que sólo está a dos unidades de distancia para meterse en los puestos de Liguilla.

“No me preocupa ganar cinco de siete u ocho de 15, 10 de cuatro, estas cosas no me preocupan, lo único que me preocupa es el próximo partido, yo no vivo de cosas muy futuras, tenemos que vivir el presente, ir tomando juego a juego, si todo sale bien tendremos nueve juegos en el mes de abril, lo vamos a tomar uno a uno, ver el plantel que tenemos, ver quiénes están en mejores condiciones para jugar en cada encuentro en este momento”, indicó.

Y el ‘Tuca’ visualiza el calendario, recibe al León en el estadio Universitario, rival que es el sotanero del torneo; sin embargo, el estratega brasileño no se confía de la actualidad de La Fiera, sabedor de que posee una artillería de respeto con nombres de la talla de Elías Hernández, Darío Burbano, Luis Montes, Carlos Peña, Germán Cano y Mauro Boselli.

“Es un equipo que tiene un gran entrenador (Javier Torrente), está muy identificado con ellos, el torneo pasado tuvo una racha impresionante y naturalmente es un equipo muy complicado. Tienen a Montes, nuestro amigo Burbano, Boselli, así que debemos estar muy atentos en todos los aspectos para no tener sorpresas ya que es un equipo que sabe jugar muy bien al futbol”, destacó.

