Detienen a pareja que abusaba de sus hijos de crianza

(Noticias Ya).- Una pareja de Utah que fungía como padres de crianza de varios niños fue arrestada por abusar físicamente de ellos.

De acuerdo con Click Orlando, tres niños de entre 7 y 11 años de edad fueron hallados atados a camas en un cuarto oscuro el jueves pasado.

Diane y Matthew Waldmiller presuntamente los encerraban en dicha habitación por hasta 13 horas. El cuarto no tenía focos y las ventanas había sido pintadas de negro. No les daban agua y les tapaban la boca con cinta gris, mientras que las camas no tenían sábanas o cobijas.

Además, como castigo eran obligados a usar pañales y solo les daban de comer arroz con sal y pimienta de cayena. Los niños pesaban menos de lo adecuado para su edad.

En una ocasión, los menores habrían logrado escapar para buscar comida en un basurero, pero fueron encontrados y vueltos a encerrar, ahora con las ventanas selladas.

“Esto no fue un descuido. No fue negligencia. Esto fue intencional”, comentó el sargento Matt Gwynn, de la Policía de Roy.

Los Waldmiller fueron detenidos el domingo pasado y se encuentran recluidos bajo fianza de 31 mil 500 dólares cada uno.

Asimismo, fueron encontrados otros tres niños y una niña en la casa. Éstos se encontraron en otras habitaciones y en buenas condiciones. Fueron llevados con las autoridades pertinentes.

La pareja cuenta con licencia como padres de acogida desde 2013 y no habían tenido problemas antes con las autoridades.