Proclaman el 12 de junio como “Orlando United Day”

(Noticias Ya).- La ciudad de Orlando proclamará el 12 de junio como “Orlando United Day – A Day of Love and Kidness” en honor a las víctimas de Pulse.

En una comunicación escrita se informó que en el primer año de la masacre se reafirmará el compromiso de la comunidad con los sobrevivientes y sus seres queridos. Además se reconcerá la compasión y el amor mostrado tras la tragedia.

Para este día, la Ciudad Bella tendrá varias actividades:

The Orange County History Center – The Expanded One Orlando Collection and Digital Gallery

10:00 a.m. – 7:00 p.m.

La One Orlando Collection y la Digital Gallery presentará imágenes de artículos individuales recogidos en los sitios conmemorativos de Pulse en su estado actual de conservación. Las piezas curadas de la Colección One Orlando contarán con ilustraciones comunitarias y apoyo internacional que fue recibido después de la tragedia. La entrada será gratuita este día.

The Orange County Administration Center – Unveiling of the Sea-to-Sea Flag

10:30 a.m.

Se alzará la bandera en el edificio administrativo. La primera vez se alzó el 17 de junio en tributo a los caídos en Pulse y en apoyo a la libertad de amar mundialmente.

Pulse Nightclub – Reflections and Remembrance

11:00 a.m. – 1:00 p.m.

A lo largo del día, la comunidad serán bienvenidos a visitar el club Pulse para honrar a las 49 víctimas, sus familias y los supervivientes. De 11:00 a.m. a la 1:00 p.m., habrá una ceremonia que incluirá varios oradores de la comunidad, oraciones reflexivas, una lectura de los 49 nombres, una exhibición de 49 coronas y música de Violectric.

Lake Eola Park Amphitheater – Orlando Love: Remembering Our Angels

7:00 p.m.

Líderes de la ciudad de Orlando llevarán a cabo una ceremonia de recordación en el Parque Lake Eola. Habrán mensajes y presentaciones musicales de Olga Tañón y Sisaundra Lewis.

Pulse Nightclub – Moments of Hope and Healing

10:00 p.m. – midnight

La noche cerrará con oraciones, reflexiones y presentaciones musicales en el Club Pulse.