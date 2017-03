Arresta ICE a ‘dreamer’ en su casa sin orden judicial

(Noticias Ya).- Un “dreamer” mexicano que reside en Portland despertó la mañana de este domingo con agentes de Inmigración y Aduanas tocando la puerta de su casa, en donde lo arrestaron sin llevar una orden judicial, denunció la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Oregon.

Francisco Rodríguez Domínguez, de 25 años, ha vivido en Portland desde que llegó procedente de Michoacán cuando tenía apenas cinco años y ha sido parte del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) desde el 2013.

Pero este domingo él y su familia fueron sorprendidos por agentes de ICE, que golpearon la puerta de su casa hasta que los padres de Francisco abrieron. Aunque en un principio se negaron a abrir porque no había una orden, no supieron que más hacer ante la insistencia.

“Su familia dijo que era aterrador, y no sabían qué hacer”, dijo el abogado de inmigración Stephen Manning, que habló con la familia.

Ante este nuevo caso de un “dreamer” arrestado, Andrea Williams, directora ejecutiva del grupo de derechos de inmigrantes Causa Oregon, insistió en que si los agentes de ICE no tiene una orden judicial, las familias no tienen por qué abrir la puerta.

“En este caso en particular, la familia abrió la puerta”, dijo Williams. “Nos gustaría recordarles a las familias, si el ICE no tiene una orden de arresto, no necesitan abrir la puerta”, declaró para KOIN 6 News.

Francisco estudia Tecnologías de la Información en Colegio Comunitario Mt. Hood y trabaja para Latino Network, en donde coordina despensas de comida para familias de bajos recursos. Además, es entrenador de fútbol en la escuela primaria Glenfair.

En diciembre de 2016, el joven mexicano cumplió un programa por conducir bajo la influencia (DUI), para el cual cumplió todos los requisitos; atendiendo todas las citas y reuniones requeridas, de acuerdo con la ACLU. La corte lo había absuelto y se determinó que no representaba un peligro para la comunidad.

“A pesar de que Francisco hizo su mejor esfuerzo con respecto a su error, el ICE tomó la posición de que incluso un delito menor como el DUI es suficiente para concluir el estatus DACA”, lamentó Williams.

El joven fue llevado al edificio McAdam, en el centro de Portland, el domingo por la mañana antes de ser trasladado a un centro de detención en Tacoma, Washington. Ante este arresto, ICE no ha dado mayores detalles.