Fuertes vientos dejan sin hogar a una familia en Anthony NM

(NOTICIAS YA) -“Nomas a puro llorar que me quede sin casa”

Comentó la señora Emilia Contreras al ver como quedo su casa después de que los fuertes vientos destrozaran el techo en donde vivía.

“Vi como de repente se me voló el techo, lo único que hice que me salí corriendo para afuera por que no podía ni abrir la puerta”.

La fuerza del viento levanto por completo el techo dejándolo obstruyendo la entrada de la vivienda.

“Y dije me voy a salir si no se me puede caer el techo de adentro en mi cabeza y yo me salí corriendo”.

Al igual que Emilia, sus hijos no pudieron contener sus sentimientos al regresar de la escuela y percatarse del estado en el que se encontraba su hogar.

“Pues no lo podía creer, me sentí triste, asombrada cuando mi mamá me dijo”, comentó Elsa Contreras

“Pues me asombró y me puse triste también y pues me sentí, mal ya no iba a tener casa”, comentó Ángel Contreras

Desde entonces Emilia junto con su familia han hecho hasta lo imposible por pedir ayuda, incluso de las autoridades, quienes hasta el momento les han negado su apoyo.

“Fui a Cruces a que me ayudaran a arreglarla pero me dijeron que no me pueden ayudar porque vivo en Anthony Nuevo México, que ellos nomas ayudan a Cruces”, comentó Emilia Contreras.

Entre impotencia y desesperación hoy la familia hace un llamado hacia la comunidad, para poder regresar a su hogar.

“Si por favor nos pueden ayudar porque yo estoy agusto con mi abuelita pero yo quisiera estar en mi casa”, comentó Ángel Contreras

“Nomas pido que me ayuden con una donación con el techo, estoy sola no tengo mi familia conmigo”, agregó Emilia Contreras.

Si usted desea realizar algún tipo de donación a la familia puede hacerlo a través del número de cuenta 3376455238 o marcando al número de teléfono (915) 204-9473.

Información de Edgar Ramírez