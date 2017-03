Rusia, cada vez más cerca del Tri

Photo during the action match Trinidad y Tobago vs Mexico corresponding the Qualifiers CONCACAF to the FIFA World Cup Russia 2018 at Hasely Crawford Stadium. Foto durante el partido Trinidad y Tobago vs Mexico correspondiente a las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa Mndial de la FIFA Rusia 2018, en el Estadio Hasely Crawford, en la foto: Gol Diego Reyes Mexico 28/03/2017/MEXSPORT/Isaac Ortiz