Alcaldes de San Diego se oponen a propuesta de ley que protege a migrantes

(Noticias Ya).- Un grupo de alcaldes del condado de San Diego y líderes comunitarios se han expresado en contra de una legislación estatal que prohibiría que agencias de seguridad pública locales colaboren con autoridades federales de inmigración.

Los alcaldes de El Cajón, Coronado, Escondido, La Mesa, Poway, San Marcos, Santee y Vista se reunieron este miércoles para aclarar que sus ciudades sí compartirán información con autoridades de inmigración.

Señalaron que esta colaboración se dará únicamente con personas indocumentadas procesadas que ya cuenten con un antecedente criminal.

Personas que hayan sido detenidas temporalmente o quienes cumplen una condena en la cárcel serán canalizados a autoridades de inmigración antes de que sean dejados en libertad para que puedan ser deportados de manera inmediata.

Los alcaldes señalan que esta es una cuestión de seguridad pública y no de inmigración por lo que aseguraron que las personas indocumentadas que no hayan cometido algún delito no tendrán de qué preocuparse.

La principal razón por su oposición a la ley SB54 es que el gobierno federal pueda quitarles recursos a causa de esta ley que puedan afectar la actividad de sus gobiernos y autoridades locales.