Casa en Canutillo se queda sin techo

(NOTICIAS YA).- Fue el pasado jueves 23 de marzo cuando la vida de la familia Rocha Cortez dio un giro de 180 grados, ya que los fuertes vientos provocaron que el techo de su hogar se desprendiera casi en su totalidad.

“No sabía qué hacer, nada más que mi muchacho el grande fue el que llamó al 911,” comentó María Berenice Cortez, madre de cuatro hijos.

Esta familia de seis integrantes, ha tenido que dormir en un cuarto prestado, ya que es imposible pasar la noche en su hogar.

Aquel día, elementos del Departamento de Bomberos y de la oficina del Sheriff del condado de El Paso llegaron al 700 de la calle Reidsan Grove en Canutillo para auxiliarlos luego de este grave momento, no obstante para el señor José, afortunadamente solo fue una situación material.

“El techo pues no me importó porque mis hijos están aquí, a veces quieren quedarse en la casa con mi otro hijo y hoy estuvieron con mi señora. Gracias a Dios no pasó nada grave y solo fue lo material,” recalcó José Rocha.

Si usted desea ayudar a la familia Rocha Cortez, puede hacerlo a través del número de cuenta 459781571 del banco First Convenience o bien, puede llamarle a la señora María Rocha al celular (915) 401-2197.