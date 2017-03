Dreamer comparte foto de sus impuestos y reta a Trump a hacer lo mismo

(Noticias Ya).- Belen Sisa es una joven indocumentada amparada bajo el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y con frecuencia es la voz de otros jóvenes en su situación.

En su último intento recibió muchos comentarios negativos, aunque su intención era buena.

El fin de semana causó revuelo cuando compartió una fotografía con su declaración de impuestos y un mensaje para el presidente Donald Trump en el que le aclara que los indocumentados sí aportan a la economía y que los más ricos no cumplen con sus obligaciones fiscales.

“DESTRUYE MITOS: Yo, una inmigrante indocumentada ya presenté mi declaración de impuestos y pagué $300 al estado de Arizona. No puedo recibir ayuda financiera de estado ni del gobierno federal para la escuela. No me puedo beneficiar del desempleo, de un reducido plan de salud o de un fondo de retiro”, dice en su post.

También dice que hay muchos como ella “que pagan a un sistema del que nunca recibirán nada”.

Y remató con un mensaje para quienes no reportan sus ingresos. Fue esa parte la que despertó las críticas de muchos.

“¿Me quieres decir otra vez cómo debería ser deportada, que no cotribuyo nada y que solo exprimo a este país, mientras el 1% de la gente más rica en este país te roba cada día? ¿Qué tal que me muestras la tuya Donald J. Trump? #HereTo Stay”.

Su publicación se compartió miles de veces y recibió miles de comentarios.

La sorprendieron las críticas, obviamente de personas antiinmigrantes, quienes la llamaron ilegal y mentirosa, criticaron su apariencia y dijeron que “este país no le debe nada”.

Otros la amenazaron con reportarla al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y le dijeron que debía ser deportada.

Belen no se quedó callada “Estoy trabajando legalmente en Estados Unidos a través de DACA y estoy segura que el IRS no va a perseguir a alguien que PAGA sus impuestos”

Belen nació en Argentina y llegó con sus papás a Estados Unidos con una visa de turista cuando tenía 6 años. Desde entonces vive en el país como ilegal porque su visa se venció.