VIDEO: Reportan nuevas estafas para los residentes de Kissimmee

(Noticias Ya).- Los estafadores continúan al acecho de los consumidores, esta vez son los clientes de la empresa eléctrica de Kissimmee los que están en riesgo de víctimas.

El Departamento de la Policía de Kissimmee junto a la Autoridad de Utilidades de Kissimmee (KUA por sus siglas en inglés) están advirtiéndole a los residentes y dueños de negocios sobre una estafa de servicios públicos.

Las autoridades recibieron una denuncia el pasado 25 de marzo en el cual un hombre dijo que un desconocido llamó a su teléfono celular de negocios afirmando que era un representante de KUA.

Según la víctima el sospechoso no identificado llamó para decirle a la víctima que su compañía, Quality Auto Kare, debía una factura de electricidad por la cantidad de $498.00 y pidió el pago si no iban a desconectar el servicio. Pero la victima dijo al sospechoso que su petición parecía sospechosa y ahí la persona fue hospital con él por lo cual no le proporcionó la cantidad “adeudada”.

Por su parte la Autoridad de Utilidades de Kissimmee dijo que estos solo proporcionan avisos enviados por correo o una llamada automatizada de recordatorio antes de desconectar cualquier servicio pero nunca exige pagos por teléfono.

Si usted desea verificar su cuenta puede hacerlo en línea visitante http://ebill.kus.com de igual manera ahí pueden hacer los pagos con tarjeta de crédito o débito.