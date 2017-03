Juez extiende la suspensión al nuevo veto migratorio de Trump

(Noticias Ya).-

(POLÍTICA PARA MI).- El juez federal de Hawaii que suspendió la segunda orden con el veto migratorio de Donald Trump, decidió mantener bloqueada la medida de forma indefinida.

El juez del distrito de Honolulu Derrick Watson decidió este miércoles sustituir la orden temporal de bloqueo del decreto presidencial que dictó el pasado 15 de marzo, por una medida cautelar, lo que dificultará aún más su aplicación.

Tras una audiencia en la que el magistrado escuchó los argumentos de las partes involucradas, Watson consideró que el gobierno no ofreció nuevas evidencias que hicieran cambiar su opinión de hace dos semanas.

El juez consideró que teniendo en cuenta el “contexto histórico”, la orden con el veto de viajar a Estados Unidos “está llena de intención religiosa, ofensas y es un pretexto obvio”.

LUZ DE NEÓN

En declaraciones a la prensa, el fiscal general de Hawaii Douglas Chinb, partidario de que continuara el bloqueo a la orden presidencial, aseguró que el mensaje implícito en el veto es como un “letrero de luz neón que dice: no musulmanes, no musulmanes” que el gobierno no se molestó en apagar.

El departamento de Justicia, DOJ, argumentó que si Watson extendía el bloqueo al veto, debía emitir un fallo más específico para que sólo abarcara la parte del decreto de Trump que suspende la entrega de visas a las personas provenientes de seis países de mayoría musulmana.

El fiscal general adjunto interino Chad Readler había pedido al juez que eximiera partes clave de la segunda orden firmada por Trump con el veto migratorio.

Readler argumentó que Hawaii no podía justificar que la nueva orden ejecutiva le haya perjudicado como para emitir un fallo más amplio, y criticó al estado por haber aceptado sólo 20 de los 538 mil 297 refugiados acogidos en EE.UU. en los últimos ocho años.

Además, Readler señaló que Hawaii solo ha mostrado su preocupación por el efecto que la orden pueda tener sobre los estudiantes y el turismo.