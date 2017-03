Preparando su familia para encuentros con inmigración en CT

(Noticias Ya).- Funcionarios de la Administración Estatal publicaron ayer un “Plan de Preparación para la Familia” para ayudar a los inmigrantes indocumentados a mejorar la seguridad de sus hijos nacidos en Estados Unidos ante las duras acciones de imposición de la inmigración por parte de la administración de Trump.



Este plan fue diseñado para ayudar a las familias que tienen inquietudes sobre la aplicación de la ley de inmigración, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de la deportación o detención y el impacto que podría tener sobre sus hijos.

Estas herramientas no tienen nigún costo y no requieren del uso de abogados or acciones judiciales. “Si está preocupado por lo que sucederá con sus hijos si usted es detenido o deportado, debe hacer un plan de preparación para la familia. Esperamos que usted nunca tenga que usar su plan, pero tener uno puede ayudar a reducir el estrés de lo inesperado” Oficina del gobernador Dannel Malloy.

Important: Malloy urges undocumented families with children to take precautions https://t.co/hqfKaIGJBt — Dan Malloy (@DanMalloyCT) March 29, 2017

Los documentos incluyen un formulario de guardián en espera, así que los padres pueden designar quién tomará el cuidado de sus niños si son llevados en custodia por los agentes federales de la inmigración.



Malloy dice que hay por lo menos unos 22,000 niños que viven en Connecticut que son ciudadanos pero cuyos padres son indocumentados.

Cuando se le preguntó si Connecticut podría enfrentar algún tipo de represalias por parte del gobierno de Trump por no adherirse a su dura posición de inmigración, Malloy dijo que no estaba preocupado e insistió en que su administración estaba tomando el camino más digno.

Líderes de la Unión 32BJ han expresado su admiración y agradecimiento por la defensa productiva ofrecida por el estado de Connecticut para todos lo inmigrantes y sus familias.

Visite la página de la oficina del gobernador para más información.

Descarga aquí el kit de preparación: En Español o Inglés.