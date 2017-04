Bridan tributo a un gran activista

(Noticias Ya, El Paso).- El día de hoy se llevó acabo una marcha para brindar tributo a César Chávez quien estuviera cumpliendo 90 años de vida.

Personas de nuestra ciudad se reunieron para recordar la lucha de César Chávez al igual aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir en su época nos relatan un poco de su experiencia y que impacto tuvo sobre sus vidas.

Tal es el caso del señor Silvestre Galván que nos menciona “César Chávez fue un hombre muy pacifico, no violencia, fue a lo que nosotros nos enseñó y es por eso que nosotros estamos aquí, si hubiéramos usado violencia ya no estuviéramos aquí. Seguimos en la lucha hasta que no terminemos nuestros sueños y se los dejemos a nuestros hijos.”

Al igual le quieren recordar a toda la comunidad que en estos momentos difíciles nadie está solo y la clave es estar siempre unidos.

“Necesitamos unirnos más porque desgraciadamente hay todo el mundo que sí que no y luego después no hay mucho apoyo no? más en estos tiempos.” Dijo el luchador profesional, Cassandro “el exótico”

Sin embargo aseguran que esto va más allá de un festejo. Al igual recuerdan a lo que él dedico su vida para brindar un mejor futuro a las personas.

“Todos los años el 31 de marzo celebramos a César Chávez, su legado pero también celebramos la causa a la cual el dedico su vida, que es luchar contra las injusticias que hay en los campos agrícolas, los abusos contra las trabajadoras y los trabajadores.” Aseguró Carlos Marentes, el director del centro de los trabajadores agrícolas fronterizos.

Cabe mencionar que tras 23 años de su partida la comunidad lo sigue recordando y busca que se implemente su importancia a las nuevas generaciones.